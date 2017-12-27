العميد حاتمي: أجهضنا مؤامرات الأعداء ضد إيران في سوريا والعراق

العالم - ايران

وقال العميد حاتمي خلال جلسة عقدها مع كتلة الدفاع والاقتدار الوطني في مجلس الشورى الإسلامي: إن إيران ساهمت في إجهاض مؤامرة العدو في سوريا والعراق، مضيفا: "كنا نعلم أنّه لو استطاع داعش السيطرة على سوريا والعراق فإنه سيهدد إيران على المدى البعيد، وبحمد الله فقد استطعنا أن نحبد هذه المؤامرة بنجاح".

ولقت العميد أمير حاتمي الى أن وزارة الدفاع لن تتوانى عن أيّ مسعى وجهد لزيادة القدرات الدفاعية للبلاد، وقال: "مطمئنون الى أن نواب البرلمان سوف سيواصلون دعمهم لوزارة الدفاع من أجل زيادة القدرات الدفاعية للبلاد".

وفيما اعتبر وزير الدفاع أن جهود إيران كانت تنصّب في يوم من الأيام من أجل الوقوف في مواجهة العدو، قال إنّه وبفضل دماء الشهداء والقدرات الدفاعية لإيران فقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تصل الى مستوى الرّدع لتستطيع بذلك إجهاض المؤامرات التي كانت تحاك لها في لحظاتها الأولى.

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