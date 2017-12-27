شاهد.. الجيش يكبد "النصرة" خسائر فادحة في ريف إدلب

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وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت في الساعات الماضية عمليات عسكرية اتسمت بالدقة والسرعة ضد تجمعات تنظيم "جبهة النصرة" استعادت خلالها تل الاسود والكتيبة المهجورة قرب قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب وأحكمت سيطرتها النارية على قرية أم حارتين بريف حماة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير دشمهم وتحصيناتهم بينما قامت وحدات الهندسة بازالة الالغام والعبوات الناسفة.

وبين المصدر أن وحدات من الجيش كثفت من ضرباتها على الخطوط الامامية والخلفية لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ما أسفر عن إيقاع قتلى في صفوف إرهابييه وتدمير عدد من آلياتهم في تل مرديخ وسراقب وأم حارتين وأبو دالي.

ولفت المصدر في وقت سابق الى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور قرية أبو دالي بريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع قصف مركز على مواقع الارهابيين في محيط أبو دالي والمشيرفة.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش نفذت عمليات نوعية مركزة على خطوط ومحاور تحرك إرهابيي “جبهة النصرة” في قرى سنجار والزفر والخوين وتل عمارة وتل مرديخ وكفرعميم أسفرت عن تدمير العديد من الاليات ومقتل عشرات الارهابيين.

إلى ذلك أفاد المصدر فرار مجموعات كبيرة من ارهابيي جبهة النصرة من قريتي قبيبات أبو الهدى ورأس العين بريف حماة الشمالي الشرقي مع التقدم السريع الذي يحرزه الجيش العربي السوري وتنفيذه رمايات مركزة على تجمعاتهم وتحصيناتهم.

من جهة ثانية سقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري أثناء تنفيذها طلعات جوية على تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حماة الشمالي نتيجة لإصابتها من قبل الإرهابيين.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـه أن “طائرة حربية سقطت نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي ما أسفر عن استشهاد الطيار”.

موقع "التلفزيون السوري"

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