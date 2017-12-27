تأكيد ايراني عراقي على توطيد العلاقات بين محافظات البلدين

العالم - ايران

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، حول احدث الشؤون المرتبطة بوقف الرحلات الجوية للطائرات الايرانية الى النجف الاشرف، واعربا عن املهما لايجاد حل لهذه المشكلة قريبا عبر المزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبحث الجانبان ايضا حول منح قطعة ارض مناسبة لتشييد مبنى القنصلية الايرانية في النجف الاشرف حيث وافق الجانب العراقي على هذا الموضوع.

واشاد القنصل الايراني في النجف الاشرف بالتعاون الايجابي والمؤثر لمحافظة النجف في مختلف المجالات لاسيما اقامة مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بنجاح.

ووصف محافظ النجف، في تصريح تلفزيوني عقب اللقاء، القنصل الايراني الجديد بالشخصية القوية والمعروفة معربا عن امله بان تثمر نشاطاته في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

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