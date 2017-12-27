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لافروف يحدد أهم أولويات مؤتمر "سوتشي" القادم حول سوريا

لافروف يحدد أهم أولويات مؤتمر
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

حدد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف اليوم الإثنين، أولويات مهام مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي بإجراء إصلاحات دستورية والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

العالم - سوريا

ونقلت قناة "آر تي" عن الوزير قوله، أنه بعد أن تقدمت قمة سوتشي للرؤساء الدول الضامنة بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، ستكون المسألة الأهم فيه هي إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئيسة.

واحتضنت مدينة سوتشي الروسية قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية تبحث في الحل السياسي للأزمة السورية، وأكدت الأطراف في بيان مشترك الاتفاق على استمرار التعاون للقضاء على جماعة "داعش" الوهابية، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي لدعم عملية خفض التصعيد والاستقرار في سوريا، وأعربوا عن دعمهم لحوار سوري شامل بمشاركة جميع أطياف المجتمع السوري.

موقع "سبوتنيك"

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