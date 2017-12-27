يلدريم يصل الرياض في إطار زيارة رسمية للسعودية

العالم - السعودية

وكان في استقبال يلدريم لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض وزير التجارة والاستثمار السعودي، "ماجد بن عبد الله القصبي"، وأمير منطقة الرياض "فيصل بن بندر بن عبد العزيز"، والسفير التركي لدى الرياض أردوغان كوك، والسفير التركي لدى صنعاء ليفينت ألار، والسفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته، عقيلته سميحة يلدريم، ونائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزيرا الصحة، أحمد دميرجان، والعمل والضمان الاجتماعي، جوليده صاري أر أوغلو.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادثات العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: القدس العربي

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