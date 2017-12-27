البث المباشر
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

يلدريم يصل الرياض في إطار زيارة رسمية للسعودية

يلدريم يصل الرياض في إطار زيارة رسمية للسعودية
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها بكبار المسؤولين السعوديين.

العالم - السعودية

وكان في استقبال يلدريم لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض وزير التجارة والاستثمار السعودي، "ماجد بن عبد الله القصبي"، وأمير منطقة الرياض "فيصل بن بندر بن عبد العزيز"، والسفير التركي لدى الرياض أردوغان كوك، والسفير التركي لدى صنعاء ليفينت ألار، والسفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته، عقيلته سميحة يلدريم، ونائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزيرا الصحة، أحمد دميرجان، والعمل والضمان الاجتماعي، جوليده صاري أر أوغلو.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادثات العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: القدس العربي

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

تركيا مقصد مئات "الدواعش البريطانيين"

حملة في السعودية لمقاطعة السفر إلى تركيا!

مجتهد: مهمات مثيرة للجنة السعودية الإماراتية المشتركة

شاهد .. قصف السعودية يسبب نزوح الالاف لمدينة الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أغذية طبيعية تساعد على التخلص من التهاب الحلق

أربع معلومات عن بيت جن.. آخر معاقل المسلحين في الغوطة الغربية

بيتكوين: هل تريد الحصول على راتبك بعملة مشفرة؟

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط، هل بينهم من سوريا والعراق؟!

فيديو : أصغر هاتف في العالم!

تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة بزرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

للمرة الثانية.. حلبجة تعلن الاضراب العام بغلق أسواقها

هكذا يرتكب "داعش" جرائمه باسم الحشد الشعبي

معصوم يحذر العبادي، ماذا قال ؟  

غارات سعودية مكثفة على الخوخة.. أكثر من 30 مرة

الجيش السوري يحبط هجوما للمجموعات المسلحة على "مريمين"

ايران: نجحنا في حفر 119 بئراً نفطياً وغازياً خلال 9 أشهر

أغنى الأغنياء أضافوا تريليون دولار إلى ثروتهم في 2017

برلمان النظام البحريني يقرّر إصدار بيان يؤيّد إعدام 6 مواطنين

صحيفة: تركيا أحبطت انقلابا على أمير قطر

العميد حاتمي: أجهضنا مؤامرات الأعداء ضد إيران في سوريا والعراق

اعتقال 28 في فنزويلا بعد أعمال نهب وعنف في عيد الميلاد

شاهد.. الجيش يكبد "النصرة" خسائر فادحة في ريف إدلب

كويتي يقتل زوجته السعودية خنقًا

بالفيديو..متحف الدفاع المقدس في ايران، من أكبر المتاحف

الأکثر مشاهدة