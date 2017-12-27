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إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط، هل بينهم من سوريا والعراق؟!

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط، هل بينهم من سوريا والعراق؟!
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، كانوا على متن ثلاثة قوارب في طريقهم من ليبيا إلى القارة العجوز. 

العالم - منوعات

وأنقذت منظمة "Proactiva Open Arms" غير الحكومية قاربا مطاطيا، كان يقل 134 مهاجرا من بنغلادش وباكستان ودول غرب إفريقيا، بينهم سبعة الأطفال، وسيتم نقلهم على متن سفينة "Aquarius" التابعة لمنظمة "SOS Mediterranee" إلى ميناء بوزالو في صقلية.

في غضون ذلك، أنقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" التي يديرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قاربين آخرين كان على متنهما نحو 230 شخصا.

وأعلن متحدث باسم "SOS Mediterranee" أن هؤلاء المنقذين سينقلون أيضا إلى سفينة المنظمة.

من جانبها، أفادت جريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن مهربي البشر خفضوا كلفة عملية العبور إلى 400 يورو للشخص، وخاصة مع سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وذلك مع وضع أكبر عدد ممكن من المهاجرين في القوارب.

المصدر: بوابة الوسط

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