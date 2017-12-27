فيديو : أصغر هاتف في العالم!

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ويبلغ طول هاتف "Zanco Tiny T1" المميز 47 ملم فقط، ويمكن وضعه في أي محفظة أو جيب صغير، فهو أصغر من الإصبع، أما وزنه فـ 12 غراما فقط، ما يجعله من أخف القطع الإلكترونية المخصصة للاتصال أيضا.

وصمم الهاتف للاتصالات الخلوية وإرسال الرسائل النصية فقط، وذاكرته الداخلية قادرة على تخزين 300 اتصال ونحو 50 رسالة نصية. كما تم تزويده بذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 ميغابايت وشاشة OLED صغيرة ومنفذ لبطاقة الاتصال من نوع "nano-SIM" ، والأهم من ذلك هو أن بطاريته الصغيرة قادرة على العمل لـ 3 أيام.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الهاتف رسميا في الأسواق، في مايو 2018، بسعر لا يتجاوز 40 دولارا.

المصدر: لايف. رو

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