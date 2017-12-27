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أغذية طبيعية تساعد على التخلص من التهاب الحلق

أغذية طبيعية تساعد على التخلص من التهاب الحلق
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

يعد التهاب الحلق واحدا من الأمراض الشائعة، خاصة في فصل الشتاء، وينجم في الغالب عن بكتيريا معدية بالإضافة لاستنشاق هواء ملوث.

العالم - منوعات

ترافق الإصابة بالتهاب الحلق عوارض شبيهة بالزكام، كما يجعل من عملية بلع الطعام صعبة.

 وينصح الخبراء بالاعتماد على عدد من المواد والأغذية الطبيعية، التي تساعد على التخلص من الالتهاب.

فينصح الخبراء بتناول العسل والليمون والبيض المخفوق والزنجبيل الذي يساعد على فتح الجيوب الأنفية.

كما ويعتبر الموز من الفاكهة التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الأحماض، لكنه غني بالفيتامينات المفيدة للحلق.

ووفقا لموقع "بلود سكاي"، فإن حساء الدجاج له دور في الشفاء من الالتهاب، فهو يحد من وصول الفيروس إلى الأغشية المخاطية.

كما يساعد دقيق الشوفان والمريمية والقرنفل وحساء الجزر على القضاء على الالتهاب.

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