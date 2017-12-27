البث المباشر

مرشح محتمل يقترح تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب المصري

مرشح محتمل يقترح تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب المصري
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اقترح المرشح اليساري المحتمل للرئاسة في مصر، خالد علي، إدخال تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب، تجعل عملية الاقتراع أكثر شفافية وتيسيرا، تتضمن وقف حالة الطوارئ أثناء الإجراءات.

العالم - افريقيا

ومن بين هذه المقترحات التي أعلنها المحامي علي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية للقضاة، وزيادة مدة الترشح قبل يوم الاقتراع إلى 50 يوما، وعدم تطبيق قانوني التظاهر والتجمهر على المؤتمرات الانتخابية.. وتمكين الوافدين من التصويت.

وذكرت حملة خالد على في مذكرة إيضاحية أن المشروع يتضمن مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

ويتضمن أيضا تعديل المادة 36 التي تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقي المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على "15% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين" بدلا من نسبة 5% فقط.

ولا يتوقع أن يصار لإقرار هذه التعديلات في المستقبل القريب، نظرا لتعددها وضخامتها، من جهة، ونظرا لعدم وجود منافس حقيقي للرئيس عبد الفتّاح السيسي في حال قرر تقديم ترشيحه لولاية رئاسية ثانية.

المصدر: الشروق

روابط ذات صلة

قانون حظر طائرات "الدرون" يدخل حيز التنفيذ في مصر

ظهور اسم مبارك بمحطة مترو ميدان “الثورة” يثير جدلًا بمصر

مصر.. إحباط هجوم على حاجز أمني في العريش

مصر تعتزم بث برنامج تلفزيوني من "حلايب" المتنازع عليها مع السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مظاهرات في المغرب مطالبة بالعمل والتنمية

تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي ومصرع طاقمها في موزع بتعز

حماس تحمل رئيس السلطة مسؤولية الأوضاع المأساوية بغزة

تفاصيل "فضيحة محطات الطاقة النووية" بين الإمارات وكوريا

اردوغان يعلن أحدث موقف له من الرئيس بشار الأسد !

موقع فرنسي يكشف الأسباب الحقيقية لاندلاع الأزمة التونسية-الإماراتية

اعتقال 54 موظفا بجامعة في تركيا

خبير عسكري: السودان وتركيا قامتا بعمل عدائي ضد مصر

أخيراً.. هذا هو سبب بطء الإنترنت وهكذا تحلّ المشكلة!

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية

هل تحب اضافة الـ Coffee Mate عن تناولك القهوة؟

روسيا: معظم الذين تدربهم واشنطن في سوريا دواعش!

فلسطين... ماذا قال مجلس الوزراء للدول الداعمة له؟

يلدريم يكشف تفاصيل لقائه بمحمد بن سلمان

ماذا طلب ماكرون من الملك سلمان بخصوص اليمن؟

القائد الخامنئي: ريغان كان اقوى من ترامب لكنه ذهب الى الجحيم

موسكو: واشنطن تدرب إرهابيين يتلوّنون بمسميات جديدة قرب الحدود العراقية

البلوغ المبكر للفتيات يجعلهن أكثر عرضة للاكتئاب

ماكرون يحث الملك سلمان على رفع الحصار عن اليمن

وفد شعبي وبرلماني مصري يزور دمشق

الأکثر مشاهدة