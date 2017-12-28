اردوغان يعلن أحدث موقف له من الرئيس بشار الأسد !

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس "ان الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة"، حسب قوله. وأضاف ان "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل".

من جهته اشاد الرئيس التونسي بعمق العلاقات التي تربط تركيا وتونس، وقال ان اللقاء مع نظيره التركي ركز على المشاكل ذات الاهتمام المشترك وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والاقتصادية والمسائل الإقليميّة.

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