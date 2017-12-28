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5 دروس تعلمها أعضاء الكونغرس من سنة ترامب الأولى

5 دروس تعلمها أعضاء الكونغرس من سنة ترامب الأولى
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

بدأ أعضاء الكونغرس عام 2017 بتحول المطور العقاري ليصبح رئيسا للبلاد. وانتهى العام ومازال أعضاء الكونغرس تحيرهم أفعال الرئيس.

العالم - الأميركيتان

هنا خمسة دروس صعبة تعلمها أعضاء الكونغرس خلال السنة التي مرت على رئاسة ترامب، وقد تساعدهم هذه الدروس في العمل معه العام المقبل، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

1- يجب أن تعمل حول ترامب وليس معه: أثبت الرئيس ترامب أنه لا يمكن عقد صفقة معه، فطالما أعتقد البعض أنه أتم صفقة لتوه معه، ليخرج هو بنفسه وينفيها، مثلما حدث مع السيناتور لا مار ألكسندر.

2- التعاون بين الأحزاب أقل فائدة مما كان عليه: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن هذا العام لم يكن "حزبيا"، وأفضل إنجازاتنا التشريعية تمت فقط لأن الجمهوريون ذهبوا إلى الديمقراطيين.

3- الطرفان قد يفقدان السيطرة على قواعدهما: ما مدى تأثير الجمهوريون في واشنطن على ناخبيهم؟ لأنه إذا كان الجمهوريون يعرفون طريقهم منذ البداية فى مجلس الشيوخ، لكان لوثر سترانج عضو مجلس الشيوخ من ألاباما وليس اليدمقراطي دوغ جونز.

4- حان الوقت لفعل شيء تجاه التحرش الجنسي: السياسيون الذين يستغلون وظائفهم لممارسة الجنس يتسببون في مشكلة حزبية، وفي غضون أسابيع قليلة فقد 7 من أعضاء الكونجرس وظائفهم.

5- هل أنت على استعداد لفقدان عملك؟:  ليس من قبيل الصدفة أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، لا يسعون لإعادة انتخابهم، في ظل مكافحة ترامب العنيدة.

الخلاصة هنا، إنه إذا سألت الناخبين الجمهوريين أن يختاروا بينك وترامب، سيختارون ترامب، حسب صحيفة واشنطن بوست.

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