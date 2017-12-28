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"شاهد" ... مذعيتان لبنانيتان لم تتمالكا نفسهما من الضحك على الهواء... والسبب!؟

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

لم تتمالك مذيعتا قناة mtv اللبنانية، نفسيهما، على الهواء مباشرة، ودخلتا في نوبة ضحك أثناء قراءتهما لنشرة أخبار الظهيرة.

العالم - منوعات

وبعدما أنهت المذيعة نوال بري قراءتها لخبرٍ عن ترؤس المطران “كيرلوس بسترس” صلاة عيد الميلاد، وبدأت زميلتها نادين كفوري رزق في قراءةِ خبرٍ آخر، حتى بدأتا في نوبة الضحك التي تكهّن بعض المشاهدين سببها سماع صوت سقوط شيء ما أو جسم قبل ان تعلو ضحكة المذيعتين.

وذكر البعض أنه ربما يكون أحد العاملين بالاستديو قد تعثّر ووقع بشكل مفاجىء وبطريقة مضحكة أثناء قراءة النشرة الاخبارية، مما أدى الى فقدان نوال ونادين السيطرة على مشاعرهما لتنطلق ضحكتاهما معا على الهواء وهو ما أضحك بدوره جمهور المتابعين على شاشة الـMTV.

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