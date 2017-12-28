زيادة صادرات ايران غير النفطية الى الصين بنسبة 27%

العالم - ايران

قال المستشار التجاري الايراني لدى الصين 'سيد رضا سيد اقازاده' ان الصادرات غير النفطية الايرانية على مدى 11 شهرا مضت من العام 2017، سجلت زيادة بنسية 27 بالمئة.

وفيما اشار الى ان الميزان التجاري الايراني بلغ 400 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، صرح سيد اقازاده ان قيمة الصادرات الايرانية الى الصين خلال الاشهر 11 الماضية من العام 2017 تحسنت بنسبة 28,8 بالمئة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع قائلا، ان اجمالي صادرات النفط الايراني الى الصين بلغ في هذه الفترة 10 مليارات و800 مليون دولار بما يشير الى زياردة بنسبة 28,5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

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