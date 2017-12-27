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قضاء النظام البحريني يحكم بالمؤبد على 10 بحرينيين و10 سنوات على آخر ويسقط جنسية جميعهم بتهمة الانضمام لجماعة مسلحة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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