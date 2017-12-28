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السعودية تعترف بمقتل خمسة من جنودها في المعارك مع اليمنيين
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة هجدك بمحافظة كرمان بجنوب ايران
لجنة التحقيق الروسية: سبب الانفجار في سان بطرسبورغ عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية
لجنة التحقيق الروسية: لا نعتبر انفجار سان بطرسبورغ عملا إرهابيا
وسائل إعلام روسية: 10 جرحى بانفجار سان بطرسبورغ
قتلى وجرحى بانفجار في متجر بمدينة سان بطرسبورغ الروسية
مراسل العالم: الأمن اليمني يطلق سراح 78 متهما بالمشاركة في فتنة علي عبد الله صالح تنفيذا لقرار العفو العام
قضاء النظام البحريني يحكم بالمؤبد على 10 بحرينيين و10 سنوات على آخر ويسقط جنسية جميعهم بتهمة الانضمام لجماعة مسلحة
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
استشهاد عائلة كاملة تتألف من 5 أفراد بقصف طيران العدوان لمنزلهم في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة
لجنة التحقيق الروسية: سبب الانفجار في سان بطرسبورغ عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش
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