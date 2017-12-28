فيديو... لسبب غريب يُحرق حبوب القهوة في ساحة منزله!

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لكن هل تعلمون ما الأكثر إزعاجاً من البعوض؟

صرف الأموال وإهدارها على المواد الصناعية والمبيدة التي تشتريها لطرد هذه الحشرات، والتي قد تؤثر على تنفسك وتزعجك. لكن هناك طريقة أخرى قد تخلصك من هذه المشكلة وبطريقة سهلة وبسيطة.

تقول وكالة حماية البيئة أن حبوب القهوة تعمل جيداً كمبيدات طاردة للحشرات، كالبعوض، الدبابير والنحل. فالكثير من الآفات لديها قدرة عالية على تمييز رائحة القهوة، خاصةً عندما يتم إحراقها.

كيف يتم استعمال هذه الحبوب؟

- ضع حبوب البن المستعملة أو الجديدة الطازجة وضعهم في وعاء وغطي الحبوب بورق الألومنيوم. اترك الوعاء في مكان معتم وبارد واترك الحبوب تجف بالكامل.

- ضع حبوب البن (سواء كانت في إناء أو ورق الألومنيوم) على أرض مستوية خارج المنزل واحرقهم. إذا كان البعةض داخل المنزل وتريد أن تخرجه، فقط افتح نوافذ المنزل.

إذا قمت بإحراق البن وما زلت تعاني من وجود البعوض، فكل ما عليك فعله هو إضافة بعض أوراق الغار الطازجة إلى القهوة، وتركهم يحترقون معاً.

من المهم تغطية جميع المنطقة المطلوبة، فإذا كانت المساحة كبيرة عليك إحراق أكثر من إناء في المكان.