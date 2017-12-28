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مصر.. السجن 10 سنوات لـ11 شخصاً دينوا بالانضمام إلى داعش

مصر.. السجن 10 سنوات لـ11 شخصاً دينوا بالانضمام إلى داعش
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

قال مصدر قضائي الأربعاء، ان محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن 10 سنوات في حق 11 متهماً بالانضمام إلى تنظيم داعش والاتصال بقادته.

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وكانت النيابة العامة في محافظة الشرقية شمال القاهرة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات في 2015 لاتهامهم بالانضمام للتنظيم المتطرف ومحاولة استقطاب عناصر من المصريين وحيازة منشورات تروج لعمليات ضد الجيش والشرطة والأقباط ومؤسسات الدولة، وفق المصدر ذاته.

وأفاد المسؤول القضائي بأن جلسة الحكم حضرها أربعة متهمين، وصدرت أحكام غيابية ضد سبعة آخرين. ولا زال في امكان المتهمين الطعن في الحكم.

وصدر الحكم غداة تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام شنقاً في 15 شخصاً دينوا باقتراف «أعمال إرهابية» وبالمشاركة في اعتداءات ضد قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة مواجهات بين قوات الجيش والشرطة ومتطرفين مسلحين في شمال سيناء اسفرت عن مقتل المئات من الطرفين.

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