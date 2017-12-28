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مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب المجلس وطريق الواد في البلدة القديمة بالقدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
السعودية تعترف بمقتل خمسة من جنودها في المعارك مع اليمنيين
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة هجدك بمحافظة كرمان بجنوب ايران
لجنة التحقيق الروسية: سبب الانفجار في سان بطرسبورغ عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية
لجنة التحقيق الروسية: لا نعتبر انفجار سان بطرسبورغ عملا إرهابيا
وسائل إعلام روسية: 10 جرحى بانفجار سان بطرسبورغ
قتلى وجرحى بانفجار في متجر بمدينة سان بطرسبورغ الروسية
مراسل العالم: الأمن اليمني يطلق سراح 78 متهما بالمشاركة في فتنة علي عبد الله صالح تنفيذا لقرار العفو العام
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.