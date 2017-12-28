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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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