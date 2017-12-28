تقارير اسرائيلة تقول ان القوات السورية قريبة من حدود كيان الاحتلال

العالم - اسيا والباسفيك

ونقل عن إبراهيم الجباوي، الذي وصفه التقرير، بأنه المسؤول البارز في جماعة الجيش الحر: "لقد أمهلونا 72 ساعة للاستسلام ومغادرة المقاتلين إلى إدلب، والذين يختارون البقاء، سيتوجب عليهم التوصل إلى تسوية".

ويقول التقرير الإسرائيلي: إن من وصفهم بـ "المتمردين هم الآن في وضعية المحاصر في المنطقة المحيطة ببلدة بيت جن بعد أن خسروا سيطرتهم على التلال الاستراتيجية والمزارع القريبة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهرين من القصف اليومي".

وتابع: "هذه هي آخر معاقل المتمردين في منطقة الجنوب من العاصمة السورية دمشق".

وبحسب التقرير الإسرائيلي فقد "شرع الجيش السوري وحزب الله في الإجهاز على معاقل الجماعات الارهابية في منطقة طالما اعتبرت جيوبا معزولة، والهجوم الذي ينفذه الجيش السوري، يجري من خلال ثلاثة اتجاهات، كما وتمكنت القوات السورية من قطع هذه الجيوب إلى شطرين"، بحسب المصدر.

وأضاف: "سيناريو القوات السورية هو الوصول إلى قرية حضر الدرزية، وفي غضون ذلك، الضغط على الارهابيين في مدينة القنيطرة".

وفي السياق ذاته، نقلت "القناة الثانية" عن مصدر استخباراتي، لم تسمه، "تأكيده لصحة التقارير الواردة من الارهابيين، بأن قوات الجيش السوري والقوات الرديفة، يلعبان دورا هاما في الهجمات الأخيرة"، بحسب تعبيره.

المصدر: وكالات