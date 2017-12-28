البث المباشر

تقارير اسرائيلة تقول ان القوات السورية قريبة من حدود كيان الاحتلال

تقارير اسرائيلة تقول ان القوات السورية قريبة من حدود كيان الاحتلال
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية، أن قوات الجيش السوري والقطعات الرديفة لها، كثفت هجماتها ضد الجماعات الارهابية المسلحة في منطقة سفوح جبل الشيخ.

العالم - اسيا والباسفيك 

ونقل عن إبراهيم الجباوي، الذي وصفه التقرير، بأنه المسؤول البارز في جماعة الجيش الحر: "لقد أمهلونا 72 ساعة للاستسلام ومغادرة المقاتلين إلى إدلب، والذين يختارون البقاء، سيتوجب عليهم التوصل إلى تسوية".

ويقول التقرير الإسرائيلي: إن من وصفهم بـ "المتمردين هم الآن في وضعية المحاصر في المنطقة المحيطة ببلدة بيت جن بعد أن خسروا سيطرتهم على التلال الاستراتيجية والمزارع القريبة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهرين من القصف اليومي".

وتابع: "هذه هي آخر معاقل المتمردين في منطقة الجنوب من العاصمة السورية دمشق".

وبحسب التقرير الإسرائيلي فقد "شرع الجيش السوري وحزب الله في الإجهاز على معاقل الجماعات الارهابية في منطقة طالما اعتبرت جيوبا معزولة، والهجوم الذي ينفذه الجيش السوري، يجري من خلال ثلاثة اتجاهات، كما وتمكنت القوات السورية من قطع هذه الجيوب إلى شطرين"، بحسب المصدر.

وأضاف: "سيناريو القوات السورية هو الوصول إلى قرية حضر الدرزية، وفي غضون ذلك، الضغط على الارهابيين في مدينة القنيطرة".

وفي السياق ذاته، نقلت "القناة الثانية" عن مصدر استخباراتي، لم تسمه، "تأكيده لصحة التقارير الواردة من الارهابيين، بأن قوات الجيش السوري والقوات الرديفة، يلعبان دورا هاما في الهجمات الأخيرة"، بحسب تعبيره.

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

الجيش العراقي يرد على تقارير اسرائيلية كاذبة نقلتها قناة كردية

تقارير اسرائيلية: قريبا... مصالحة بين مصر وتركيا

تقارير اسرائيلية تكشف عن دور قطري في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صاروخ قاهر تو إم الباليستي يدك معسكر الرويك التابع لمرتزقة السعودية في مارب

شاهد... نشالة تغافل امراة وتسرق مالديها بكل رشاقة!

مصر.. كيف تم توفير 70 مليار دولار للتجارة الخارجية؟

لحظات الضغط والمناورة... تفاصيل مثيرة من داخل القصر السعودي

منذ يوم غد لا تحتاجون الى تأشيرة مسبقة في هذا المطار الايراني

اتركوا دائماً بعض الطباشير في غرفة الغسيل... النتيجة مذهلة!

قررت مقاضاة القناة بداية العام...  هكذا خَدَعت MBC الإعلامية الأردنية علا الفارس

مسؤول ايراني يؤكد التزام شركة توتال بتعهداتها النفطية لطهران

شاهد... رجل أراد أن يفتح باب سيارته لكن وجد ما يثير فزعه!

العراق... عمليات بغداد تعلن إنهاء ملف إعادة نازحي العاصمة

بالفيديو...العدوان السعودي يصعّد من غاراته الهستيرية باليمن مخلفاً الدمار والشهداء

بالفيديو.. راهبة إيطالية: مصر بلدي وأحب المصريين

تقارير اسرائيلة تقول ان القوات السورية قريبة من حدود كيان الاحتلال

موسكو.. مسلح يسقط ضحايا ويحتجز رهائن

بالفيديو.. الأوراق التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية من بوتين!

أزمة ثقة تعصف بالعلاقات المصرية السودانية

تدمير مخبأ يحتوي على أسلحة أمريكية في سوريا

زيادة صادرات ايران غير النفطية الى الصين بنسبة 27%

بالفيديو...علماء الدين بفلسطين يناشدون بنصرة القدس

"شاهد" ... مذعيتان لبنانيتان لم تتمالكا نفسهما من الضحك على الهواء... والسبب!؟

الأکثر مشاهدة