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مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مأرب
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير قضاء الخليل
التلفزيون السوري: تحرير 34 شخصا كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بجهود الحكومة والجيش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب المجلس وطريق الواد في البلدة القديمة بالقدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
السعودية تعترف بمقتل خمسة من جنودها في المعارك مع اليمنيين
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة هجدك بمحافظة كرمان بجنوب ايران
لجنة التحقيق الروسية: سبب الانفجار في سان بطرسبورغ عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش
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الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٦
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القدس عاصمة فلسطين
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣٦
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.