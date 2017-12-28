السجن 14 عاما لكرواتية على جرائم في حرب البوسنة

العالم- اوروبا

وقد أدانت المحكمة باسيتش بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين صرب كانوا محتجزين لدى القوات الكرواتية في أبريل/نيسان 1992.

يشار إلى أن باسيتش من بين 10 نساء متهمات أو مدانات بارتكاب جرائم أثناء حرب البوسنة، فيما تخضع 20 أخريات للتحقيق، أما عدد الرجال المدانين بارتكاب جرائم حرب فهو بالمئات.

وكانت باسيتش (58 عاما)، مسؤولة في الميليشيات الكرواتية أثناء الحرب التي أسفرت عن مقتل حوالي 100 ألف شخص بين العامين 1992 و1995.

وقد اعتقلت بطلب من القضاء البوسني في 2011 في الولايات المتحدة التي هاجرت إليها بعد انتهاء الحرب.

وسلمت إلى ساراييفو في 2016، حيث بدأت محاكمتها في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: أ ف ب