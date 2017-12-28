مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

العالم - السعودية

وتناقل مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، أسماء 4 جنود من الجيش السعودي قتلوا اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، في مواجهات حدودية مع قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وهم: علي محمد علي آل رحمان القرني، وعبد الله جبران الفيفي، وبدر جابر علي جعفر آل عقيل، ومنصور علي حمدي حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وتتعرض مواقع عسكرية سعودية في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي المملكة، لهجمات يومية تشنها قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية عقب إنطلاق العمليات العسكرية تحالف العدوان السعودي في 26 مارس/ آذار 2015.

6