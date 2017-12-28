الجيش الأفغاني يقتل 50 إرهابياً من داعش في ننجارهار

العالم- أسيا والباسفيك

ووفقا للوكالات، أضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس" إن القتلى ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وجميعهم قتلوا في العمليات الأخيرة التي قامت بها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في إقليم ننجارهار شرقي البلاد.

وأشار البيان إلى أن تنظيم "داعش" تكبد هذه الخسائر فى سلسلة من الضربات الجوية التى جرت فى منطقة أشين.

وأكد على أن العمليات دمرت ثلاثة مستودعات من الذخائر والمتفجرات وأسلحة الجماعة الإرهابية.

وقال البيان إن الغارات الجوية أدت كذلك إلى القضاء على ملاذ آمن للمجموعة الإرهابية فى هذه المقاطعة.