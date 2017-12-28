جهانغيري: الكثير من ازمات المنطقة تم ادارتها بحكمة قائد الثورة

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى مساء الاربعاء خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية، بمدينة مشهد مركز المحافظة، اشار جهانغيري الى ان الكثير يسعون الان لتقديم صورة ضعيفة وغير فاعلة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان اعداء النظام والبلاد يسعون للايحاء بان الجمهورية الاسلامية الايرانية على اعتاب ذكرى تاسيسها الاربعين لم تتمكن من حل المشاكل، وهذا هو طبيعة العدو الا ان ما يحز في النفس هو ان مثل هذا الكلام يجري على لسان بعض الاصدقاء ايضا.

واوضح بان اميركا ومنذ انتصار الثورة الاسلامية وبدء نشاط الجمهورية الاسلامية سعت بكل طاقاتها لاضعافها في حين ان الجمهورية الاسلامية بقيت صامدة منذ 40 عاما وهي لم تدافع عن نفسها فقط بل دافعت ايضا عن جميع الدول الاسلامية خاصة فلسطين.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية، لقد اسسوا الجماعات الارهابية والتكفيرية؛ من امثال القاعدة و "داعش"، لايذاء الجمهورية الاسلامية الايرانية لكننا صمدنا بقوة وحتى اننا دافعنا عن سائر الدول التي هاجمتها هذه الجماعات.

ونوه الى ان الاعداء يريدون الهاءنا بامور كي نتخلف عن تنمية البلاد واضاف، انه وبعد انتصار الثورة الاسلامية حققنا منجزات كبرى في جميع المراحل، ففي بعض المراحل كانت السياسات ادق والمنجزات اوضح وفي مراحل اخرى كانت المصادر اكبر لكن بعض السياسات لم تكن مناسبة وكان الاداء اقل.

وقال جهانغيري، ان مكانة البلاد الان جيدة على مستوى المنطقة والعالم وقد تمت ادارة الكثير من ازمات المنطقة بحكمة وتدابير قائد الثورة الاسلامية.

وتابع، لقد اثبتنا بان ايران يمكنها الجلوس الى طاولة المفاوضات وتحقق مطالبها الا ان نكث العهد من الطرف المقابل قد ادى فقط الى إضعافهم واهدار سمعتهم بحيث انه الان لا احد يضم صوته الى صوت اميركا وتبلورت اجواء ضدها في العالم والدليل على ذلك ما جرى في قضية القدس.

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