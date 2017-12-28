قتيل ومصابون في انفجار بميناء أرجنتيني

العالم-أميركيتان

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد مما وصفته الشركة بأنه مصنع لمعالجة الحبوب يقع على مساحة 52 ألف متر مربع، والمنشأة جزء من مرفأ روساريو الواسع للشحن على نهر بارانا في إقليم سانتا في.

وقالت الشركة التي تديرها الدولة الصينية في بيان:

بوسع شركة كوفكو إنترناشونال أن تؤكد وقوع انفجار في منطقة التحميل بمنشآتها في روساريو.

وأضاف البيان أن أحد الموظفين لقي مصرعه في الانفجار وأن ثمانية آخرين نقلوا للمستشفى، وأنه "لم يتضح بعد سبب الحادث". ولم تذكر الشرطة أو خدمة الإطفاء أو السلطات الأخرى مزيدا من التفاصيل.

وأورد البيان "تم إغلاق المنطقة المتضررة"، وذكر أن الشرطة بدأت "تحقيقا داخليا شاملا"، وتستقبل المنشأة 27 ألف طن من الحبوب يوميا، فيما تبلغ طاقة تخزين الحبوب في المنشأة 295 ألف طن وطاقة تخزين فول الصويا 105 آلاف طن.

وتعتبر الأرجنتين أكبر مصدر لعلف الماشية من فول الصويا ومورد رئيسي للذرة وفول الصويا الخام، وتقبل الصين بشدة على فول الصويا مع تزايد اعتماد الطبقة المتوسطة على هذا المنتج.

المصدر:سبوتنيك