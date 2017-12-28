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"ديزني لاند" تغرق في الظلام ومطالبات عبر تويتر لاسترداد المال

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

انقطعت الكهرباء الأربعاء عن مدينة ديزني لاند للألعاب والترفيه في كاليفورنيا، مما عطل ألعابًا عليها إقبال شديد خلال واحد من أزحم أسابيع العام.

العالم - منوعات

وقالت سوزي براون المتحدثة باسم المدينة إن عطلًا أصاب محولاً يمد منطقتي تونتاون وفانتسي لاند في المدينة بالكهرباء.

وأضافت: "يسعون لإعادة الكهرباء. عادت الكهرباء إلى تونتاون".

وقال أشوكا ثياجاراجان الذي يقيم في لوس أنجلوس وكان يزور المدينة برفقة زوجته وطفليه، إن ألعابًا عليها إقبال مثل القطار الأحادي الذي يسير على قضيب واحد ولعبتي "قراصنة الكاريبي" و"البحث عن نيمو" تأثرت جميعًا.

وأضاف ثياجاراجان الذي تقطعت به السبل داخل لعبة "قراصنة الكاريبي" لنحو 20 دقيقة: "أصابنا إحباط شديد. هذه هدية من أمي لنا جميعًا بمناسبة عيد الميلاد. نحن نرتب لهذا منذ أغسطس".

ولجأ كثيرون إلى "تويتر" للشكوى وطلب استرداد المال.

وكتب أحدهم: "كيف تواجه ديزني لاند انقطاعًا للكهرباء في يوم دفعنا فيه 124 دولارًا ثمنًا لتذكرة في توقيت يشهد ذروة الإقبال؟".

المصدر: ارم نيوز

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