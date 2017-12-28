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مصادر فلسطينية: هجوم عدد من المستوطنين على مدرسة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصيادين سامح القوقا وشوقي بكر وتصادر مركبهم في بحر السودانية
بوتين يعلن ان انفجار سان بطرسبورغ "عمل إرهابي"
وزارة الداخلية الافغانية: 40 قتيلا على الاقل في انفجارات كابول
مراسل العالم: تحرير عدة مخطوفين وإخراج حالات إنسانية ومرافقيهم كانوا محتجزين لدى المسلحين في غوطة دمشق الشرقية
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
وكالة أنباء الأناضول: الشرطة التركية اعتقلت 38 شخصا بعضهم سوريون للاشتباه بصلتهم بداعش خلال عملية بإقليم بورصة
وزارة الصحة الافغانية:اربعة قتلى وستة جرحى في انفجار في كابول
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقاله 14 فلسطينيا خلال اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية فجر اليوم
وكالة أنباء الأناضول: الشرطة التركية اعتقلت 38 شخصا بعضهم سوريون للاشتباه بصلتهم بداعش خلال عملية بإقليم بورصة
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش
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الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٥٣
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