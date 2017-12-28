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ا ف ب: داعش الوهابية تعلن مسؤوليتها عن هجمات كابول
الامم المتحدة تؤكد ان من بين ضحايا الغارتين لطيران العدوان السعودي في اليمن ثمانية اطفال و14 شخصا من اسرة واحدة
الامم المتحدة تؤكد مسؤولية تحالف العدوان السعودي بقتل 68 مدنيا في غارتين جويتين استهدفتا سوقا شعبيا ومزرعة في اليمن
الرئاسة الروسية: لم يكن هناك تعاون وثيق بين موسكو وواشنطن في سوريا لكن قنوات التعاون موجودة
الامم المتحدة: 68 مدنيا يمنيا قتلوا في غارتين جويتين للتحالف الثلاثاء
مراسل العالم: إصابة 6 مدنيين بقصف طيران التحالف الأميركي أطراف بلدة هجين في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي شرق سوريا
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر مواصلة محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بقضية صورية جديدة
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز باتجاه طلبة المدارس في قرية روجيب قرب نابلس بالضفة الغربية

مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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