الطيران المدني العراقي يمدد تعليق الرحلات الجوية من وإلى كردستان

وقالت مديرة مطار أربيل تلار فائق، في تصريح تابعته سكاي برس، إن مدة إغلاق مطاري أربيل والسليمانية ستمتد بحسب القرار لغاية 28 فبراير/شباط المقبل، مع استمرار الرحلات الجوية الداخلية.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعد مضي أربعة أيام على إجراء الإقليم استفتاء على استقلاله عن العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب حينها من حكومة كردستان العراق تسليم مطاري أربيل والسليمانية وإلا فإنه سيأمر بوقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق.

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