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مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل
مصادر للعالم: النظام البحريني يقرر مواصلة محاكمة الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بقضية صورية جديدة
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز باتجاه طلبة المدارس في قرية روجيب قرب نابلس بالضفة الغربية
مصادر يمنية: استشهاد مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت شاحنة خضار في مديرية المطمة بالجوف
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفون بالمدفعية معسكر الخنجر في محافظة الجوف ويكبدون مرتزقة العدوان قتلى وجرحى
مصادر فلسطينية: هجوم عدد من المستوطنين على مدرسة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصيادين سامح القوقا وشوقي بكر وتصادر مركبهم في بحر السودانية
بوتين يعلن ان انفجار سان بطرسبورغ "عمل إرهابي"
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش
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