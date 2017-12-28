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المؤتمر الوطني العراقي يكشف حقيقية سفر الجلبي الى الكيان الاسرائيلي 

المؤتمر الوطني العراقي يكشف حقيقية سفر الجلبي الى الكيان الاسرائيلي 
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشف حزب المؤتمر الوطني العراقي، اليوم الخميس، حقيقة سفر زعيمه الراحل أحمد الجلبي الى الكيان الاسرائيلي سرا عام 2007.

وذكر المؤتمر الوطني في بيان صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "باﻹشارة إلى ما أشاعته جريدة {القدس العربي} عبر موقعها الرسمي ، أمس الأربعاء، حول زيارة نحو 20 مسؤولاً عراقياً لتل أبيب، حيث أوردت الصحيفة أسم الراحل الجلبي، في تقريرها المستند لتصريح الكاتب الاسرائيلي إيدي كوهين، نؤكد ان الادعاء الوارد في خبر الصحيفة حول زيارة الراحل لجلبي إلى تل أبيب هو ادعاء مردود، كونه عار تماماً عن الصحة، وهو محض اختلاق ومجرد اصطناع من ناشره".

وشدد حزب المؤتمر الوطني في بيانه على "ضرورة مراعاة المصداقية في النشر وتوخي الحقيقة في الكتابة ومراعاة الأمانة في الكلمة والصدق في الخبر".

وكانت صحيفة القدس العربي نقلت أمس عن الباحث والكاتب الاسرائيلي، إيدي كوهين، قوله عن إجراء أكثر من 20 مسؤولا عراقيا "زيارة سريّة "إلى "إسرائيل"‏.

وكتب كوهين في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحسب الصيحفة أنه ذكر في برنامج نلفزيوني، أن أكثر من 20 مسؤولاً عراقياً زاروا إسرائيل سراً"، مبيناً إنه "لم يذكر أسماءهم لدواع إعلامية".

لكن الباحث الإسرائيلي أورد بعضاً من أسماء المسؤولين العراقيين، مثل "مثال الآلوسي- وقد صرح بذلك علنا، وأحمد الجلبي {رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق} زار إسرائيل عام 2007، إضافة إلى النائبة حنان الفتلاوي {رئيسة حركة إرادة} زارت إسرائيل عام 2010، والنائب مشعان الجبوري- عام 2009، وأثيل النجيفي {محافظ نينوى السابق} الذي زار إسرائيل عام 2008، فضلاً عن حسين الشهرستاني {زعيم تيار مستقلون} زار إسرائيل عام 2011"، حسب المنشور.

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