البث المباشر
مصادر فلسطينية: هجوم عدد من المستوطنين على مدرسة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصيادين سامح القوقا وشوقي بكر وتصادر مركبهم في بحر السودانية
بوتين يعلن ان انفجار سان بطرسبورغ "عمل إرهابي"
وزارة الداخلية الافغانية: 40 قتيلا على الاقل في انفجارات كابول
مراسل العالم: تحرير عدة مخطوفين وإخراج حالات إنسانية ومرافقيهم كانوا محتجزين لدى المسلحين في غوطة دمشق الشرقية
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
وكالة أنباء الأناضول: الشرطة التركية اعتقلت 38 شخصا بعضهم سوريون للاشتباه بصلتهم بداعش خلال عملية بإقليم بورصة
وزارة الصحة الافغانية:اربعة قتلى وستة جرحى في انفجار في كابول
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقاله 14 فلسطينيا خلال اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية فجر اليوم

الشتاء يساعد في إنقاص الوزن .. لماذا يحدث العكس مع البعض؟

الشتاء يساعد في إنقاص الوزن .. لماذا يحدث العكس مع البعض؟
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

الأكثرية منا تعتقد أن فصل الشتاء البارد يُزيد من الوزن، نتيجة الشعور الدائم بالجوع والرغبة بأكل الحلويات والسكريات التي بدورها تساعد في زيادة الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، لكن المثير للجدل أن دراسة جديدة أجرتها جامعة جنيف السويسرية وأخرى أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية، أكدت خطأ هذا المعتقد.

العالم - منوعات

إذ أثبتت دراسة جامعة ماستريخت أن العيش في منزل بارد يحمي الجسم من الزيادة؛ وذلك لزيادة معدل حرق الطاقة في الطقس البارد، لمحاولة الجسم الحفاظ على حرارته.

 وأكدت أن الرعشة التي تحدث للإنسان خلال الشعور بالبرد هي تقلصات عضلية نتيجة حرق الطاقة.

فيما أكد الباحثون بجامعة جنيف أن الفيصل في الأمر هو وجود بكتيريا معوية تتأثر بدرجة الحرارة خارج الجسد، بحسب نتائج الدراسة التي ذكرتها مجلة "فوكاس" الإيطالية، ونقلها موقع "سبوتنيك".

وقد اختبر العلماء أثر برودة الطقس بوصول درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية على مجموعة من الفئران لمدة 10 أيام، ولاحظ العلماء فقدان الفئران نسبة من الدهون، مع تغير عمل البكتيريا المعوية.

وعندما زرع العلماء نوعاً آخر من البكتيريا المعوية في أجساد مجموعة أخرى من فئران التجارب، تبيَّن تحسُّن عملية التمثيل الغذائي لمادة الغلوكوز لدى المجموعة الجديدة من الفئران.

وفي دراسة يابانية، أثبتت نتائجها أن البقاء في درجة حرارة 17 درجة مئوية لمدة ساعتين يومياً، سيحرق الدهون الزائدة في أجسادنا، وذلك بعد متابعة أجسام أشخاص جلسوا ساعتين يومياً 6 أسابيع في تلك الدرجة، وآخرين جلسوا بغرف دافئة.

 

إذن بالرغم من تلك الدراسات .. لماذا يزداد وزن بعض الناس في الشتاء؟!

أرجع موقع Eat This, Not That الأميركي، ومجلة Men's Health، أسباب زيادة وزن بعض الناس في الشتاء إلى:

1- إطالة مدة النوم.

2- ارتداء الملابس الثقيلة ولف البطانية حولك جميل في الشتاء، لكن قلة الحركة الناتجة عنه قد تسبب زيادة الوزن.

3- الاضطرابات العاطفية والنفسية الموسمية، مثل اكتئاب الشتاء.

4- الوجبات الجانبية الكثيرة في السهرات على السرير الدافئ.

5- زيادة حصة مشربات القهوة.

6- اللجوء إلى استخدام الفواكه والخضراوات المجمدة في غير موسمها.

7- قلة ممارسة الرياضة والتمشية.

المصدر: الشاشة نيوز

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

بملعقة واحدة... يمكن خسارة  6 كيلوغرامات من الوزن خلال أيام!

ماهي أنسب فترة لبدء إنقاص الوزن بعد الولادة!

بشكل لافت... هذه المادة الغذائية تسرّع عملية إنقاص الوزن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

حُزناً على الزهراء ( عليها السلام )   

اتهامات بفرنسا ضد مصر بارتكاب جرائم

قرارات رئاسية تاريخية لبوتفليقة لصالح الأمازيغ

السجن 14 عاما لكرواتية على جرائم في حرب البوسنة

قمة الأسد ونصر الله وسليماني وبوتين في حميميم!

علماء يفسرون "معنى السعادة" لدى الأغنياء وذوي الدخل المحدود

الكويت توكد فشل المساعي لحل الازمة بين قطر وجيرانها

في رسالة الى حزب الله آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني

دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور

الانحراف الديني يعزز العلمانية السلبية

فيديو.. عوائل تعود الى مخيم حندرات بحلب بعد 5 سنوات

هزيمة اﻟﻌﺪوان السعوامريكي علی اليمن

استثمارات اجنبية بقيمة 580 مليون دولار في خراسان الرضوية

عضوة باللوردات البريطاني: سياستنا في سوريا تثير القلق

كيف يصبح تناول الطعام "خطيئة"؟

الامم المتحدة: العدوان السعودي قتل 68 يمنيا في غارتين

الشتاء يساعد في إنقاص الوزن .. لماذا يحدث العكس مع البعض؟

اللواء سليماني يلتقي مراجع الدين في مدينة قم

فيديو.. شهداء مدنيين في الحديدة وصاروخ باليستي على تجمع للمرتزقة

الأکثر مشاهدة