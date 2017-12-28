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الخارجية الروسية تؤكد أن تصريحات تركيا حول الرئيس الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية"
مراسل العالم:مقتل وإصابة عشرات المرتزقة وإحراق 10 مدرعات في عملية عسكرية للقوات اليمنية في مدينة الخوخة بالحديدة
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها للحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي ضحايا
الهلال الاحمر الفلسطيني: نقل اصابتين بالرصاص الحي في ام الشرايط والبيرة بالضفة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية "المشيرفة" بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع "النصرة"
مراسل العالم:ضبط شاحنة محملة بالذخيرة ومواد شديدة الانفجار كانت متجهة من درعا إلى مسلحي الغوطة الشرقية بريف دمشق
وكالة سبوتنيك: بوغدانوف والسفير الإيراني لدى روسيا يبحثان التعاون في إطار التحضير لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي
سبوتنيك: مهاجرون إثيوبيون جرى ترحيلهم قسرا من السعودية في حملة أمنية يؤكدون تعرضهم لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم

مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية "المشيرفة" بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع "النصرة"

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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