عبداللهيان: على ترامب ان يتراجع عن قراره بشأن القدس

العالم - ايران

صرح بذلك عبداللهيان لدى استقباله اليوم الخميس السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي حيث اشار الى تطورات المنطقة وقال ان التصريحات غير الموزونة لترامب استقطبت من جديد انظار كل العالم الى فلسطين والقدس الشريف .

وتابع ان على ترامب ان يتراجع عن موقفه لان القدس جزء لايتجزأ من فلسطين وعاصمتها الابدية .

ولفت الى الاتهامات الكاذبة للسعوديين حول اطلاق صاروخ ايراني من قبل اليمنيين على الرياض وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن وتعتبر الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الازمة في هذا البلد .

وتطرق الى انشاء قواعد عسكرية اميركية في سوريا وقال ان اميركا تعمل على تمرير ماربها ومارب الكيان الصهيوني الشريرة في سوريا بذريعة دعم الاكراد .

بدوره اشاد الزواوي بالدعم المؤثر لايران ازاء قضية فلسطين وقال ان اميركا كشفت عن وجهها الحقيقي وان ترامب ما هو الا اداة طيعة لتنفيذ تطلعات الكيان الصهيوني مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة العالم الاسلامي .

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