هذا ما حققته القوات السورية بقيادة «العميد النمر» بادلب

العالم ـ سوريا

وسيطر الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على قرى المشيرفة و المغارة و تل الورد و الطامة والضبعة بريف أدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع إرهابيين النصرة و الفصائل المرتبطة بها.

وبالتالي فقد أصبحت قرية أبو دالي ساقطة نارياً والتحرير قريب .

تمكن مقاتلو الجيش السوري وبقيادة وتوجيهات العميد النمر سهيل الحسن من السيطرة على المشيرفة والدجاج وتل الوارد وتلال مقطع فی ريف ادلب الجنوبي.

وكانت وحدات الجيش السوري بقيادة العميد سهيل الحسن قد بدأت منذ يومين عملياتها العسكرية في ريفي حماة وادلب الجنوبيين, وتمكنت من السيطرة على العديد من المواقع ابرزها ام حارتين و قبيبات الهدى, واليوم المشيرفة ومحيطها.

وقتل خلال تلك المعارك العديد من المسلحين وجرح آخرين كما تم اسر عدد منهم, ومصادرة اسلحة وسيارات مزودة برشاشات بينها سيارات اسعاف.

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