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بعد عناء دام خمس سنوات..الـ"شيخة موزة" في فلسطين!

بعد عناء دام خمس سنوات..الـ
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات 

أطلق  المواطن الفلسطيني "جهاد حسونة الجرجاوي" من مدينة غزة  اسم "شيخة موزة" على مولودته التي رُزق بها بعد عناء خمس سنوات تيمناً بزوجة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

يقول الجرجاوي : "أنا متزوج منذ 17 عاماً، ولم يشأ الله أن أُرزق بالأطفال بشكل طبيعي، فلجأنا لعملية الزراعة ورُزقت بابني الأول قبل 10 سنوات".

وأضاف: "بقيت عائلتي صغيرة وطفلي يحتاج لشقيق، فلجأت إلى عملية زراعة جديدة بعد انتظار 5 سنوات رغم الأوضاع السيئة، ورزقت بشيخة موزة".

وأكد جرجاوي أن اطلاق هذا الاسم على ابنته لم يكن بهدف المال كما اتهمه البعض، بل تيمناً بشخصية الشيخة موزة، وما قدمته دولة قطر للشعب الفلسطيني وخاصة غزة.

يقول الجرجاوي الذي يعمل كسائق تاكسي بالأُجرة: "لا أريد أي دعم أو مال، فقط أريد أن يعلم الناس أن من يخدم الشعب الفلسطيني سنُقدره ونُخلد اسمه عبر أطفالنا".

وختم ضاحكاً: "وجدت ملامح ابنتي تُشبه إلى حدٍ كبير ملامح الشيخة موزة، وهذا أول الأسباب التي شجعتني على الإقدام على هذه الخطوة".

المصدر : وكالات 

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