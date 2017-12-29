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دبلوماسي إثيوبي: لا نريد أن نؤذي المصريين

دبلوماسي إثيوبي: لا نريد أن نؤذي المصريين
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن أياليو جوبيزي السفير الإثيوبي لدى تركيا ، أن بلاده تريد حل أزمة "سد النهضة" مع مصر سلميا.

العالم-افريقيا

وقال السفير الإثيوبي بأنقرة في حوار مع وكالة أنباء الأناضول: "نريد حل هذه المعضلة سلمياً وتقنياً، يجب على المهندسين أن يشاركوا في هذه القضية، وتود إثيوبيا أن تواصل التعاون مع السودان ومصر".

وشدد الدبلوماسي الإثيوبي في هذا الصدد قائلا : "لا نريد أن نؤذي إخواننا المصريين، لكننا نريد منهم أن يفهمونا أيضا".

وكانت إثيوبيا شرعت بالعمل قبل 6 سنوات على مشروع ضخم يتمثل في بناء "سد النهضة" على نهر النيل قرب الحدود مع السودان، بتكلفة 4.8 مليار دولار.

هذا المشروع، أثار ولا يزال مخاوف السلطات المصرية من أن يؤثر على حصة القاهرة في مياه النيل.

 

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