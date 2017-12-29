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وزير التشادي يوكد على استخراج النفط عبر الشركات التركية

وزير التشادي يوكد على استخراج النفط عبر الشركات التركية
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط والطاقة في حكومة تشاد "ميتر بشير مادت"، الخميس، إن بإمكان بلاده المباشرة فورا في استخراج وتصدير النفط الموجود في البلاد، عبر الشركات التركية.

العالم-افريقا

وأوضح "مادت" في تصريح لمراسل الأناضول، أن الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تشاد، ضمن جولته الإفريقية، تعد فرصة بالنسبة لبلاده.

وأضاف أنه وقع مع نظيره التركي براءت ألبيراق، اتفاقية تعاون في مجال الهيدروكربون. معربا عن امتنانه من التعاون الذي سيحصل بين بلاده والشركات التركية العامة والخاصة، في مجال استخراج النفط واستثمار مصادر الطاقة الموجودة في تشاد.

ودعا الوزير التشادي إلى الإسراع في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين بلاده وتشاد، خلال زيارة أردوغان الأخيرة إلى أنجمينا قبل يومين.

وتملك تشاد موارد طبيعية أبرزها النفط الخام ولديها خارطة التوزيع الجغرافي للحقول المتوقعة في البلاد، إلا أن مرحلة الإنتاج ضعيفة جدًا لضعف الإمكانات.

"مادت" زاد: "رغم غنى تشاد بمواردها الطبيعية وثرواتها الباطنية، إلا أنها لا تستطيع الاستفادة من هذه الإمكانات.. يمكننا المباشرة فورا باستخراج وتصدير هذه الثروات عبر الشركات التركية".

وأكد أن بلاده تتبع سياسة مفتوحة مع الجميع، فيما يخص الاستثمار في مجال الطاقة. داعيا في هذا السياق الشركات التركية للاستثمار في تشاد، ووعد بتقديم كافة التسهيلات والدعم لها.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد على رأس وفد رفيع المستوى، ووقع الجانبان عددا من الاتفاقيات المشتركة في العديد من المجالات والقطاعات.

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