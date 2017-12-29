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مفكر مصري: البشير أكثر الرؤساء عداوة لمصر

مفكر مصري: البشير أكثر الرؤساء عداوة لمصر
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس السوداني، عمر البشير، هو أكثر الرؤساء السودانيين عداوة لمصر على مر التاريخ.

العالم-مصر

وأوضح مصطفى الفقي أن مصر دائماً تتعامل مع السودان بعيدًا عن تجاوزات حاكمها مراعاة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين.

 وأضاف "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الأربعاء، أنه كان هناك تقارب في وجهات النظر بين مصر والسودان في مختلف القضايا على مر التاريخ لكنه اختفى في عهد "البشير".

 وتطرق "الفقي" في حديثه لموقف الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من السودان، مؤكدًا أنه كان من أشد المؤيدين لما يسمى بـ"ثورة الإنقاذ" السودانية، إيمانًا منه بأنها في صالح مواطني السودان.

 

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