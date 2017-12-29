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الشهر القادم..مناورات عسكرية بين القطر والسودان

الشهر القادم..مناورات عسكرية بين القطر والسودان
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

يجري الجيش القطري مناورات عسكرية في السودان خلال الشهر القادم.

العالم-افريقيا

واوضحت مصادر أن رئيس الأركان القطري الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم قد أجرى مباحثات عسكرية في الخرطوم بعد زيارة قام بها للعاصمة السودانية وتستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الغانم وصل الخرطوم  يوم الاثنين الماضي وكان في استقباله نظيره السوداني الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى، والسفير القطري بالخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

وأوضحت الوكالة أن الغانم أجرى خلال زيارته عددا من اللقاءات على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان السودانية.

وخلال العقد الماضي، ساهمت قطر بمئات الملايين من الدولارات، على شكل منح وقروض، في دعم مشاريع البنية التحتية في السودان، فضلا عن رعاية عملية السلام في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.

وفي وقت سابق قال بيان صادر عن الجيش التركي إن رئيس الأركان الجنرال «خلوصي أكار»، عقد في الخرطوم اجتماعًا ثلاثيا مع نظيريه السوداني والقطري.

وأكد وزير الخارجية ​السوداني ​إبراهيم غندور​ أن أي تعاون عسكري مع تركيا أمر وارد في إطار أي اتفاقات بين البلدين.

 

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