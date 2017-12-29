سيناء: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

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وأضاف أن "الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارا بمقتل جندي ومواطن وإصابة جنود آخرين، بانفجار وقع بالقرب من مدرعة شرطة تقوم بتأمين أحد البنوك، وأعقبه تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الشرطة".

حسبما أفاد موقع عربي 21، أشار المصدر إلى أنه "تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق".

وشهدت مدينة العريش إجراءات أمنية مشددة عقب الحادث، ونصبت الشرطة عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة في شارع 23 يوليو والشوارع الفرعية بالمدينة، وفرضت "كردون أمني" حول موقع الحادث.

وتشهد سيناء منذ أكثر من أربع سنوات معارك ضارية بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، ويقول الجيش إنه قتل مئات من "الإرهابيين" هناك في حملات عسكرية برية وجوية.