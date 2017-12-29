البث المباشر
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال
الخارجية الروسية تؤكد أن تصريحات تركيا حول الرئيس الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية"

سيناء: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

سيناء: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مصدر أمني مصري ان "قتلوا شرطيًا ومدنيًا وأصابوا بضعة أشخاص آخرين اليوم الخميس، خلال هجوم على قوة تأمين فرع بنك وسط مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء في مصر."

العالم-مصر

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارا بمقتل جندي ومواطن وإصابة جنود آخرين، بانفجار وقع بالقرب من مدرعة شرطة تقوم بتأمين أحد البنوك، وأعقبه تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الشرطة".

حسبما أفاد موقع عربي 21، أشار المصدر إلى أنه "تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق".

وشهدت مدينة العريش إجراءات أمنية مشددة عقب الحادث، ونصبت الشرطة عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة في شارع 23 يوليو والشوارع الفرعية بالمدينة، وفرضت "كردون أمني" حول موقع الحادث.

وتشهد سيناء منذ أكثر من أربع سنوات معارك ضارية بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، ويقول الجيش إنه قتل مئات من "الإرهابيين" هناك في حملات عسكرية برية وجوية.

 

روابط ذات صلة

مصر.. السجن 10 سنوات لـ11 شخصاً دينوا بالانضمام إلى داعش

تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إنستغرام يطلق خاصية المنشورات "الموصى بها"

ترامب يغلق الهاتف في وجه رئيس عربي ...من هو؟

إعادة تنشيط النظام المصرفي للسودان بعد رفع العقوبات

للمرة الثانية..قوات حفتر تعلن انتهاء الحرب في بنغازي بالكامل

بوتين يمنح وسام بطل روسيا لعريف عسكري لبطولته في سوريا

موسكو: على امريكا الاهتمام باوضاعها الداخلية قبل التدخل في انتخاباتنا

مرض بلا دواء يفقد فتاتين طعم الحياة

سيناء: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

قنص 3 سعوديين بجيزان واستهداف مرتزقة العدوان بصاروخي غراد في لحج

10 مبادرات "ترامبية" تغيرت المعادلات الدولية

الشهر القادم..مناورات عسكرية بين القطر والسودان

اصابة جندي اسرائيلي في مواجهات مع فلسطينيين في رام الله

الخوخة بقبضة الجيش اليمني.. وقتل وأسر مرتزقة وفرار آخرين

مفكر مصري: البشير أكثر الرؤساء عداوة لمصر

فلسطينيون يخترقون بث القناة العبرية الثانية دعمًا للقدس (فيديو)

وزير التشادي يوكد على استخراج النفط عبر الشركات التركية

شكري في زيارة لأبوظبي للتنسيق

دبلوماسي إثيوبي: لا نريد أن نؤذي المصريين

بالفيديو..ثورات بركانية تهدد اندونيسيا

شاهد؛ وثيقة تؤكد سحب صلاحيات محافظ نينوى.. ما هو موقف العاكوب؟!

الأکثر مشاهدة