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موسكو: على امريكا الاهتمام باوضاعها الداخلية قبل التدخل في انتخاباتنا

موسكو: على امريكا الاهتمام باوضاعها الداخلية قبل التدخل في انتخاباتنا
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتدخل مباشر في الشؤون الداخلية لروسيا، في إشارة إلى تصريحات الخارجية الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية الروسية.

العالم-اوروبا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إنه "قبل أيام اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الروسية بالضغط على المرشحين لانتخابات الرئاسة الروسية عام 2018، واستخدام إجراءات شديدة ضد بعض الأصوات المستقلة والعجز عن حماية حقوق الإنسان في روسيا".

ووفقا لما افادت وكالة تاس، أكدت أن "مثل هذه التصريحات لوزارة الخارجية الأمريكية تعتبر تدخلا مباشرا في العملية الانتخابية والشؤون الداخلية للدولة".

وتابعت: "لا نعرف، على أي أساس يعتقد مسؤولون أمريكيون بأنه يحق لهم إعطاء تقييمات للسياسة الداخلية في الدول.. أما ما يخص تشديد الإجراءات ضد مستقلين، وخاصة الصحفيين، فما هي الحالات التي يدور الحديث عنها تحديدا؟ هل يمكن أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية معلومات دقيقة حول هذه الإجراءات والهيئات التي تتخذها"؟

ودعت زاخاروفا الولايات المتحدة إلى أن تبدي اهتماما بالأوضاع لديها قبل التعليق على الأوضاع في روسيا.

 

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