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مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال
الخارجية الروسية تؤكد أن تصريحات تركيا حول الرئيس الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية"
مراسل العالم:مقتل وإصابة عشرات المرتزقة وإحراق 10 مدرعات في عملية عسكرية للقوات اليمنية في مدينة الخوخة بالحديدة
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها للحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي الضحايا
طهران تدين بشدة الهجوم الارهابي في كابول وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الافغاني وذوي ضحايا
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش
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