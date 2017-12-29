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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال

بوتين يمنح وسام بطل روسيا لعريف عسكري لبطولته في سوريا

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قلّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مراسم تكريم العسكريين المتميزين في العملية الروسية بسوريا، العريف دينيس بورتنياغين، "وسام بطل روسيا"، لتنفيذه "مأثرة سرية" في سوريا.

العالم - اوروبا

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن منح العريف بورتنيغين "وسام بطل روسيا" من قبل بوتين كان الأكثر إثارة للاهتمام خلال المراسم، التي جرت في الكرملين، اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" في هذا السياق إلى أن بورتنياغين، الذي يخدم ضمن قوات العمليات الخاصة الروسية، نفذ "مأثرة" عسكرية في سوريا لم ترفع الحكومة الروسية السرية عنها، لافتة إلى أن النقاب لن يكشف عن طابع العملية، التي تميز بتنفيذها العريف، إلا بعد فترة طويلة.

جدير بالذكر أن منح بورتنياغين "وسام بطل روسيا" يدل على أهمية "المأثرة السرية" التي نفذها العريف الروسي وشجاعته، إذ "وسام بطل روسيا" يعتبر أرفع وأشرف لقب يمنح للمواطنين الروس تقديرا على خدمتهم للدولة.

ومن اللافت أيضا أن بورنياغين هو العسكري الروسي الوحيد الذي ليس برتبة ضابط يمنح هذا الوسام المشرف من قبل بوتين بعد العملية في سوريا، إذ قلّد بوتين، فضلا عنه، 4 جنرالات، ولواء بحري الوسام.

في غضون ذلك، أشارت وكالة "تاس" إلى أن بورتنياغين لم يلمع اسمه قبل أدائه هذه المهمة، فيما لم تذكر أي تسريبات بخصوص طبيعة مهمته في سوريا.

 

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