البث المباشر
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال

هذا السبب الحقيقي لتصويت "ناورو" لصالح "إسرائيل"

هذا السبب الحقيقي لتصويت
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

كشف موقع أمريكي متخصص في الشؤون الإسرائيلية، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، السر وراء تصويت إحدى الدول الصغيرة ضد قرار الأمم المتحدة بشأن القدس.

العالم -فلسطين

وذكر موقع "جويش برس" أنه قبل أسبوعين من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على طلب من رئيس جمهورية ناورو لتمويل مشرع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة 72 ألف دولار.

وبعد أسبوعين، كانت ناورو من بين الدول التسع الأعضاء في الأمم المتحدة الذين صوتوا ضد قرار الأمم المتحدة.

وناورو هي دولة صغيرة تبلغ مساحتها 8 ميل مربع، وتقع في جنوب غرب المحيط الهادئ وعدد سكانها 11347.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، كانت البلدان التي صوتت ضد الإدانة هي ناورو، وبالاو، وتوغو، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وغواتيمالا، وهندوراس.

وذكر موقع "جويش برس" أنه في المذكرة التي تدعم قرار رئيس الوزراء، قالت لجنة خاصة برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم والمستشارة القانونية تال بيكر والمتحدثة سيما فيشر إن "ناورو هي دولة عبارة عن جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. وهي أصغر جزيرة مستقلة في العالم من حيث عدد السكان والمساحة. وتحافظ هذه الدولة على علاقات وثيقة مع إسرائيل".

وأضافت المذكرة: "طلب رئيس دولة ناورو من رئيس الوزراء تقديم مساعدة في شكل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تتكيف مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة، وستخدم محطة معالجة مياه مدرسة في الجزيرة".

وأوضح "جويش برس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع شركة تطوير مرافق معالجة المياه، وقررت تغطية تكاليف المشروع، بما في ذلك تكاليف نقل المرفق جوا وكذلك الرحلات الجوية وأماكن الإقامة لطاقم العمل. 

 

روابط ذات صلة

اصابة جندي اسرائيلي في مواجهات مع فلسطينيين في رام الله

زورق اسرائيلي حربي يخترق مياه لبنان مقابل رأس الناقورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل ستة جنود خلال عملية للجيش المصري في سيناء

البنتاغون تعلن مقتل 4 من مسلحي "حركة الشباب" الصومالية

بانوراما .. "إدلب إولى إهتمامات الجيش السوري" و"العبادي يضع شروطا للحوار مع أربيل"

ائتلاف 14 فبراير: آن الأوان لتعترف السعودية بهزيمتها في اليمن

وزير الصناعة : نتطلع الى تصدير 15 مليون طن من الصلب

العلامة الغريفي يطالب بإلغاء جميع أحكام الإعدامات في البحرين

الاحتلال يفرق "وقفة" قرب رام الله تضامنا مع عهد التميمي

طهران تحذر رعاياها المقيمين في تركيا من ... 

"حماس" تدعو لجمعة غضب بالخليل

بالصورة.. شمعون بيريز طلب الحصول على الجنسية الفلسطينية أيام الانتداب

ترامب: الصين خيبت أملي!

بلومبرغ بن سلمان أطلق سراح أميرين سعوديين من "الريتز كارلتون"

مع حظر الاحتفالات العامة تركيا تضاعف افراد امنها في اسطنبول

إنتحار ثاني جندي صهيوني خلال 24 ساعة غرب الرملة

إندبندنت: ترامب شجع على الإسلاموفوبيا والعنصرية

البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

شاهد جهوزية الجيش الايراني لتفادي هذه الكارثة..!

طيار روسي يروي تفاصيل مثيرة حدثت في سماء سوريا..

ملياردير إسرائيلي تواصل مع ابن عم ولي العهد السعودي

ضابط سوري يكشف عن معركة قادمة في إدلب ومصير ”النصرة”

الأکثر مشاهدة