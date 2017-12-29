هذا ما قامت به مسؤولو اسبانيا بعد دخول شاب لاسبانيا بفيزا «شنغن» مزوّرة!!

العالم - حوادث

منعت السلطات الإسبانية شاب جزائري من دخول أراضيها، بعد اكتشاف “فيزا ” شنغن” مزورة، مع التأشير عليها.

مع حرمانه من دخول البلد بصفة نهائية، وتحويله إلى الجزائر،

في حين مر الشاب “ح، أحسن” على مصالح الكشف بمطار هواري بومدين بنفس التأشيرة، وفتحت مصالح الامن تحقيق في القضية، بعد عودة الضحية ،

وإخضاعه لإجراءات التحقيق في مطار هواري بومدين، بعد عودته من إسبانيا.

حيث كشف المعني أنه اشترى الفيزا المزورة من طرف المدعو “ز،رابح” بوكالة سياحية بتيزي وزو، مقابل مبلغ 37 مليون سنتيم، نافيا علمه بأنها مزورة.

وعليه تم التنقل إلى مقر الوكالة، وتفتيشها بعد إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، وهناك تم توقيف لمشتبه فيه وإحالته على جهات التحقيق.

وأمرت محكمة الدار البيضاء اليوم الخميس، بإيداع المتهم “ز،رابح” رهن الحبس المؤقت،بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والنصب والإحتيال.

المصدر : وكالات