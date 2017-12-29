البث المباشر
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال

إنستغرام يطلق خاصية المنشورات "الموصى بها"

إنستغرام يطلق خاصية المنشورات
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إطلاق خاصية جديدة، كان يجري تجربتها خلال الفترة الماضية، وهي خاصية المنشورات "الموصى بها" أو Recommended posts.

العالم - العالم الرقمي 

وقال موقع "تك كرانش" المعني بأخبار التكنولوجيا، إن الصفحة الرئيسية لدى مستخدمي إنستغرام سيظهر بها ما يعرف بالمنشورات الموصى بها، على أن يتم تمييز هذه المنشورات في قسم منفصل عن غيرها من المنشورات التقليدية التي تظهر على الصفحة الرئيسية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها إنستغرام محتوى موصى به، حيث كان قد قدم من قبل قسم خاص قسم خاص باستكشاف المشنورات ومقاطع الفيديو الموصى بها.

وكان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد أكد إطلاق، بشكل تدريجي، ميزة تسمح للمستخدمين بنشر قصص إنستغرام عبر قصص فيسبوك، لما لها من شعبية كبيرة بين مستخدمي تطبيق مشاركة الصور (انستغرام).

وظهر خيار نشر قصص انستغرام ضمن قصص فيسبوك للمستخدمين في الولايات المتحدة، وسوف يحصل جميع مستخدمي الموقع حول العالم على هذا الخيار بشكل تدريجي، ما عدا الأنشطة التجارية.

روابط ذات صلة

قصص انستغرام أصبحت متاحة على فيسبوك

لماذا تصوير الطعام ونشره على انستغرام غير قانوني في ألمانيا؟!

انستغرام Instagram تطلق تطبيق جديد لاخذ صور التتبع ولقطات فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

شاهد جهوزية الجيش الايراني لتفادي هذه الكارثة..!

طيار روسي يروي تفاصيل مثيرة حدثت في سماء سوريا..

ملياردير إسرائيلي تواصل مع ابن عم ولي العهد السعودي

ضابط سوري يكشف عن معركة قادمة في إدلب ومصير ”النصرة”

خالد الجيوسي: هل يجوز أن يشعر "أمير الكبتاجون" بعُقدة نقص مُقارنةً برفاقه في الريتز كارلتون؟

أمير سعودي ممنوع من السفر..

هل ينحل البرلمان الايطالي غداً؟

هذا السبب الحقيقي لتصويت "ناورو" لصالح "إسرائيل"

هذا ما قامت به مسؤولو اسبانيا بعد دخول شاب لاسبانيا بفيزا «شنغن» مزوّرة!!

الدفاع الروسية تكشف سر "الجسم الغريب" الذي حلق فوق أوروبا

بيان من جبران باسيل بعد موجة غضب من فيديو مثير للجدل!

إنستغرام يطلق خاصية المنشورات "الموصى بها"

ترامب يغلق الهاتف في وجه رئيس عربي ...من هو؟

إعادة تنشيط النظام المصرفي للسودان بعد رفع العقوبات

للمرة الثانية..قوات حفتر تعلن انتهاء الحرب في بنغازي بالكامل

بوتين يمنح وسام بطل روسيا لعريف عسكري لبطولته في سوريا

موسكو: على امريكا الاهتمام باوضاعها الداخلية قبل التدخل في انتخاباتنا

مرض بلا دواء يفقد فتاتين طعم الحياة

سيناء: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

الأکثر مشاهدة