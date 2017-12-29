مع حظر الاحتفالات العامة تركيا تضاعف افراد امنها في اسطنبول

العالم - اسيا والباسيفيك

ذكرت وكالة سيوتنيك أن الشرطة احتجزت أيضا عشرات الأشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، لكن الاعتقالات ليست مرتبطة بالاستعدادات الأمنية لرأس السنة، ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقبل نحو عام عشية العام الجديد قتل مسلح يحمل بندقية، أتراكا وزائرين من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى رينا الليلي الفاخر.

وقال واصب شاهين، حاكم اسطنبول للصحفيين اليوم الخميس، إن 37 ألفا من أفراد الشرطة و4 آلاف من قوات الدرك التي تحافظ على الأمن في المناطق الريفية ستعمل ليلة رأس السنة.

وأضاف "ستكون كل فرقنا فعليا في الخدمة. سنتخذ كل الإجراءات الممكنة في اسطنبول حتى يتسنى لمواطنينا الاحتفال بالعام الجديد في سلام".

وذكر مسؤولون أن السلطات حظرت أو ألغت احتفالات عامة بالعام الجديد في أحياء باي أوغلو وشيشلي وبشيكطاش في وسط اسطنبول لأسباب أمنية.