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ترامب: الصين خيبت أملي!

ترامب: الصين خيبت أملي!
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من الصين بسبب سماحها بإدخال النفط إلى كوريا الشمالية.

العالم - اسيا والباسيفيك 

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أمسكت (الصين) بالجرم المشهود، وخاب أملي للغاية بسبب سماحها بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية".

وشدد ترامب على أنه "لن يحصل توصل إلى حل سلمي لقضية كوريا الشمالية إذا استمرت أمور كهذه"

ويأتي هذا التعليق من قبل ترامب على خلفية تقرير نشرته صحيفة "تشوسون ايلبو"، أكبر الجرائد في كوريا الجنوبية، واتهمت فيه بكين ببيع النفط إلى بيونغ يانغ.

ونشرت الصحيفة صورا أفادت بأنها التقطت من قبل قمر اصطناعي أمريكي وتظهر عملية تسليم سفن صينية كميات من النفط إلى أخرى تابعة لكوريا الشمالية في البحر المفتوح، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية قطعيا هذه الاتهامات، وأشارت، على لسان المتحدثة باسمها هوا تشونينغ إلى تمسك بكين بالقرارات الأممية بشأن كوريا الشمالية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ" أثناء موجز صحفي أن موقف بكين المبدئي إزاء بيونغ يانغ واضح وثابت ويدعو إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، مع التنفيذ الصارم لجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي اتهمت فيها القيادة الأمريكية الصين، وكذلك روسيا، في عدم ممارستها أكبر قدر ممكن من الضغط على بيونغ يانغ.

وجاء ذلك في وقت ازداد التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين بعد أن وُصفت تصرفات الصين، في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، بإحدى أهم التحديات بالنسبة لواشنطن.

المصدر: وكالات

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